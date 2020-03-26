كردستان العراق في مواجهة “كورونا”: عشرة أيام حاسمة

2020/03/26 | 13:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في إقليم “كردستان العراق”، بالرغم من فرض السلطات الحكومة إجراءات حظر التجول وغلق الحدود البرية والجوية، حذّرت وزارة الصحة في الإقليم من احتمالية انهيار

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