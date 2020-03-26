بحجة «منع التجوّل» ميليشيات الدفاع الوطني تقتل رجلاً مسناً في دير الزور

2020/03/26 | 13:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) – أقدمت ميليشيات #الدفاع_الوطني في مدينة #دير_الزور على قتل المواطن “عمارة يونس علوان” (55 عاماً) وأصابة شخص آخر، مساء أمس الأربعاء.وأكد مراسل موقع «الحل نت» أن الحادثة جرت

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