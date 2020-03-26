كورونا يُهدّد إدلب.. وأجهزة اختبار الفايروس ستصل قريباً

2020/03/26 | 13:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد ينتشر فايروس #كورونا في مخيمات النزوح المكتظة في شمال غربي #سوريا المدمرة أصلاً، حيث يلجأ مليون شخص من الفارّين من #الحرب_الأهلية إلى مخيماتٍ غارقة في الطين أو إلى مبانٍ

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