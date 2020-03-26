الصيدلي: خارطة العالم ستتغير بعد كورونا والحكومات اليوم تجني ثمار سياساتها الخاطئة تجاه شعوبها

2020/03/26 | 14:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس كتلة الوطن اولا النيابية محمد اقبال الصيدلي، أن الحكومات كافة تجني اليوم ثمار سياساتها الخاطئة تجاه شعوبها، حيث تغافلت عن احتياجاتهم وأنفقت المليارات على صفقات الاسلحة.وقال الصيدلي […]

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