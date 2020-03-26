قرارات رئاسة اركان الجيش العراقي

2020/03/26 | 14:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتخويل قطعات الجيش للمساعدة في معالجة وباء كرونا المستجد ترأس رئيس اركان الجيش المؤتمر الاستثنائي بحضور معاونيه للعمليات وقائد عمليات بغداد وعدد من ضباط […]

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