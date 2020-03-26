واتفورد يعرض ملعبه للمشاركة في مكافحة كورونا

2020/03/26 | 14:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي واتفورد الانكليزي عن عرض استخدام ملعبه وجميع مرافق النادي لخدمة نظام الصحة الوطنية في إنكلترا في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

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