المخاض ألأعسر

2020/03/26 | 14:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي المرحلة الاولى :لم تظهر الدولة القومية للوجود على ما هي عليه الان ؛ الا بعد مخاض عسير خاضته اوربا .تمثل بحرب الثلاثين عاما إنتهت بصلح وستفاليا (مؤتمر وستفاليا) ، الذي وضع الحجر الاساس لمايشهده العالم اليوم ، من علاقات دولية او مايعرف بالنظام العالمي .المرحلة الثانية : لولادة النظام العالمي جاءت […]

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