2020/03/26 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزارة الدفاع، الخميس (26 آذار 2020)، بإحالة المراتب بالغي السن القانوني الى التقاعد.

وقالت...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الدفاع تحيل المراتب من بالغي السن القانونية إلى التقاعد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الدفاع تحيل المراتب من بالغي السن القانونية إلى التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).