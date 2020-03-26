رئيس أركان الجيش يوجه بغلق المناطق التي تظهر فيها إصابات بكورونا بالكامل

2020/03/26 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس أركان الجيش، عثمان الغانمي، الخميس (26 آذار 2020)، بتخصيص عدد من أفواج الجيش لتعزيز إجراءات حظر التجوال في البلاد، فيما تقرر غلق المناطق التي تظهر فيها إصابات بفيروس كورونا بالكامل.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتخويل قطعات الجيش للمساعدة في معالجة وباء كرونا المستجد ترأس الغانمي المؤتمر الاستثنائي الخاص المنعقد في 24/3/2020 بحضور معاونيه للعمليات وقائد عمليات بغداد وعدد من ضباط هيئة الركن".

وتقرر خلال الاجتماع ما يلي

1- تخصيص عدد من افواج الجيش العراقي لتعزيز اجراءات الحضر ومساندة قوات الشرطة بالسرعة الممكنة

2- تخويل معاون رئيس اركان الجيش للعمليات بالاتصال بالمحافظين وقادة الشرطة

3- طبع البوسترات وعمل المنشورات التوعوية رميها بواسطة طائرات القوة الجوية وطيران الجيش

4- توفير مستلزمات التطهير والتعقيم

5- نشر الوعي الصحي بين المواطنين عبر مكبرات الصوت للتعريف بخطر هذا الوباء والوقاية منه

6- قيام القيادات ضمن قاطع المسؤولية بالتعاون مع كوادر وزارة الصحة لتعفير المحلات والاسواق والازقة

7- غلق المناطق التي تظهر فيها اصابات بالفايروس بالكامل

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الخميس (26 آذار 2020)، إلقاء القبض على متهمة أقدمت على قتل صاحب صيرفة، بمساعدة أحد الأشخاص لها، شرق العاصمة بغداد.

وذكرت إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من مكتب الحبيب

بغداد اليوم- اربيل

أعلنت مديرية المرور العامة في محافظة أربيل، الخميس (26 آذار 2020)، احباط عملية تهريب اشخاص الى داخل اراضي المحافظة رغم قرار فرض حظر التجوال، مبينة أن هذه المحاولة الثالثة التي تسجلها السلطات في عاصمة اقليم كردستان خلال اقل من اس

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الخميس (26 اذار 2020)، عن تشكيل ما أسمتها بـ ’’المفارز الإنسانية’’ لدعم الفقراء خلال فرض حظر التجوال في مناطق المحافظة.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث ل

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