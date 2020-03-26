القبض على متهمة قتلت صاحب صيرفة بآلة سكين حادة بمساعدة

2020/03/26 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الخميس (26 آذار 2020)، إلقاء القبض على متهمة أقدمت على قتل صاحب صيرفة، بمساعدة أحد الأشخاص لها، شرق العاصمة بغداد.

وذكرت إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من مكتب الحبيبية في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على متهمة مع شريكها، لقيامهما بقتل شخص شرق العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "المجني عليه قام بإقراضها مبلغاً من المال، ثم بدأ يساومها، فما كان منها الا ان استعانت سراً بأحد الاشخاص وتوجهوا الى دار الضحية، وقامت بطعنه في ظهره بواسطة آلة سكين حادة، بعد ربطه بالحبل".

وأشار البيان الى أنه "بعد عرض الاوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص، قرر توقيفهم وفق احكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي، وتم اجراء التحقيق الاصولي وبعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا صراحة عن قيامهم بجريمة القتل"، لافتاً الى أنه "تم اجراء كشف الدلالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس أركان الجيش، عثمان الغانمي، الخميس (26 آذار 2020)، بتخصيص عدد من أفواج الجيش لتعزيز إجراءات حظر التجوال في البلاد، فيما تقرر غلق المناطق التي تظهر فيها إصابات بفيروس كورونا بالكامل.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته (

بغداد اليوم- اربيل

أعلنت مديرية المرور العامة في محافظة أربيل، الخميس (26 آذار 2020)، احباط عملية تهريب اشخاص الى داخل اراضي المحافظة رغم قرار فرض حظر التجوال، مبينة أن هذه المحاولة الثالثة التي تسجلها السلطات في عاصمة اقليم كردستان خلال اقل من اس

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الخميس (26 اذار 2020)، عن تشكيل ما أسمتها بـ ’’المفارز الإنسانية’’ لدعم الفقراء خلال فرض حظر التجوال في مناطق المحافظة.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث ل

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