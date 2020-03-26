خلية الأزمة النيابية تفتح احتمالية إعلان الطوارئ في البلاد

2020/03/26 | 14:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت خلية الأزمة النيابية بمجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، احتمالية تطبيق حالة الطوارئ في البلاد في حال استمر انتشار فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الخلية فالح الزيادي في تصريح صحفي رصدته “يس عراق”، إن “الأجهزة الصحية والحكومية كافة في حالة استنفار لتنفيذ الإجراءات الوقائية منها حظر التجوال وتطبيقه للحد من انتشار فيروس […]

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