تخصيص أفواج الجيش لتعزيز إجراءات الحظر وغلق مناطق الإصابة بالفيروس بشكل كامل

2020/03/26 | 14:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت وزارة الدفاع، الخميس، تخصيص عدد من افواج الجيش العراقي لتعزيز اجراءات الحظر ومساندة قوات الشرطة، لافتة إلى إصدار قرار بغلق مناطق الإصابة بالفيروس بشكل كامل.وقال رئيس اركان الجيش، عثمان الغانمي، خلال ترؤسه المؤتمر الاستثنائي لرئاسة اركان الجيش، إنه "استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتخويل قطعات الجيش للمساعدة في معالجة وباء كرونا المستجد ترأس السيد رئيس اركان الجيش المؤتمر الاستثنائي بحضور معاونيه للعمليات وقائد عمليات بغداد وعدد من ضباط هيئة الركن وتقرر ما يلي:ـ تخصيص عدد من افواج الجيش العراقي لتعزيز اجراءات الحضر ومساندة قوات الشرطة بالسرعة الممكنة- تخويل معاون رئيس اركان الجيش للعمليات بالاتصال بالمحافظين وقادة الشرطة- طبع البوسترات وعمل المنشورات التوعوية رميها بواسطة طائرات القوة الجوية وطيران الجيش- توفير مستلزمات التطهير والتعقيم- نشر الوعي الصحي بين المواطنين عبر مكبرات الصوت للتعريف بخطر هذا الوباء والوقاية منه- قيام القيادات ضمن قاطع المسؤولية بالتعاون مع كوادر وزارة الصحة لتعفير المحلات والاسواق والازقة- غلق المناطق التي تظهر فيها اصابات بالفايروس بالكامل.

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