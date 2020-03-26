بالصور.. شرطة ذي قار تنفذ حملات أمنية على الأسواق

2020/03/26 | 14:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار نفذت مفارز شرطة الجريمة المنظمة، حملات أمنية موسعة، اليوم الخميس على محال بيع الخضروات في قضاء سوق الشيوخ وناحية الفضلية جنوبي الناصرية.وقال مراسل "كلكامش برس"، في المحافظة، إن مفارز الشرطة قامت بتنفيذ حملة لمتابعة الأسواق والأسعار، ومتابعة إحتكار السلعة من قبل التجار، في أسواق قضاء سوق الشيوخ وناحية الفضلية.وتجري الشرطة المحلية في عموم المحافظة، جولات تفتيش ومتابعة للأسواق منذ إعلان حظر التجوال بمحافظة ذي قار.

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