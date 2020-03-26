العثور على وكر للإرهابيين في بساتين الطارمية شمالي بغداد”صور”

2020/03/26 | 14:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، العثور على وكر يحتوي على متفجرات ومواد غذائية في احد بساتين قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد. وذكرت القيادة في بيان لها، أن “الأجهزة الأمنية […]

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