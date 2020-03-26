2020/03/26 | 14:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج نعم إنه زمن التكافل الإجتماعي والتعاضد الوطني والتواصل الإنساني ولاشك ، فبادروا بالأعمال الصالحة بلا توان ولا تهاون ولا تكاسل ،وشكرا من القلب لكل أصحاب المولدات الأهلية ممن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ياأصحاب_المولدات_خفضوا_أسعار_الامبيرات) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ياأصحاب_المولدات_خفضوا_أسعار_الامبيرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).