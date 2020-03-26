خلال شهر واحد “الجيش التركي” يعتقل 5 نساء من ريف عفرين

2020/03/26 | 14:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات التركية المسيطرة على منطقة #عفرين، السيدة “شيرين محمد” (21 عاماً)، وهي أم لطفل رضيع، وتقطن في قرية “كاخرة” التابعة لناحية #معبطلي.وذلك بعد الإفراج عن زوجها “حمودة وقّاص”

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