2020/03/26 | 14:26 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يمنح 500 مليون يورو لمساعدة الأندية المتضررة من توقف المباريات حالياً في ظل تفشي فايروس كورونا

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