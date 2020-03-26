بسبب كورونا سلال المسنين في تركيا تتدلى عبر النوافذ للحصول على الطعام

2020/03/26 | 14:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من نافذة الشقة في الطابق الرابع، تنادي يوكسيل البالغة من العمر 83 عاما البقال الواقف عند زاوية شارعها في اسطنبول، قبل أن تدلي له سلتها وتطلب منه ما تحتاج، “كيلو موز من فضلك” تقول له.يزن البقال الثرثار كيلو من الموز ويضعه في كيس ثم في السلة بعد أن يأخذ المال الذي وضعته فيها العجوز، […]

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