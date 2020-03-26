2020/03/26 | 14:26 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة عراقية عليا تجتمع مع 14 دولة للتباحث بخصوص كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 14:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة عراقية عليا تجتمع مع 14 دولة للتباحث بخصوص كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة عراقية عليا تجتمع مع 14 دولة للتباحث بخصوص كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).