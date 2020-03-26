محاولات الزرفي لتشكيل حكومته... والبحث عن بديل مستمر

2020/03/26 | 14:26 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



بعد أكثر من أسبوع على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية، باشر رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي أمس الأربعاء أول...

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