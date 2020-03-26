الصحة العالمية تطلق تحذيراً مستعجلاً بشأن

2020/03/26 | 14:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اطلق عضو منظمة الصحة العالمية عدنان نوار، اليوم الخميس، تحذيراً بشأن العراقيين العائدين بالرحلات الاستثنائية من مصر والهند، خلال اليومين الماضين.وقال نوار، لشفق نيوز، ان "الكثير من المصابين بفيروس كورونا، لا تظهر عليهم اعراض المرض، وربما البعض منهم يصاب ويشفى دون أي اعراض او يحس بذلك، لكنه يبقى ناقلاً للمرض".وبين ان "الكثير من العراقيين بالخارج دخلوا اراضي البلاد، لكن لم تظهر عليهم أي اعراض، وخصوصاً قبل ايام دخلوا عراقيين من مصر والهند، فعلى هؤلاء حجر نفسهم في المنازل وعدم الخروج الا بعد اكمال مدة حضانة الفيروس، كما على المواطنين من اقارب هؤلاء المسافرين عدم زيارتهم في الفترة الحالية، فربما يكونون ناقلين لفيروس كورونا، فمن الضروري عدم اختلاط هؤلاء مع المواطنين الاخرين".

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