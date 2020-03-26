طوارئ القصوى بكربلاء المقدسة وتحديد اوقات عمل الافران

2020/03/26 | 14:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في مدينة كربلاء المقدسة، الخميس، عن تحديد اوقات عمل المخابز والافران ومحال الخضار....

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