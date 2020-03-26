2020/03/26 | 14:32 - المصدر: الرياضة الان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نادي برشلونة الإسباني يعلن عن وضع مرافقه تحت تصرف السلطات الصحية في إقليم كاتالونيا لاستخدامها في مكافحة وباء كورونا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي برشلونة الإسباني يعلن عن وضع مرافقه تحت تصرف السلطات الصحية في إقليم كاتالونيا لاستخدامها في مكافحة وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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