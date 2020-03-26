نادي ⁧‫برشلونة‬⁩ الإسباني يعلن عن وضع مرافقه تحت تصرف السلطات الصحية في إقليم كاتالونيا لاستخدامها في مكافحة وباء ⁧‫كورونا‬⁩


نادي ⁧‫برشلونة‬⁩ الإسباني يعلن عن وضع مرافقه تحت تصرف السلطات الصحية في إقليم كاتالونيا لاستخدامها في مكافحة وباء ⁧‫كورونا‬⁩
2020/03/26 | 14:32 - المصدر: الرياضة الان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نادي ⁧‫برشلونة‬⁩ الإسباني يعلن عن وضع مرافقه تحت تصرف السلطات الصحية في إقليم كاتالونيا لاستخدامها في مكافحة وباء ⁧‫كورونا‬⁩

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