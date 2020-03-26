نائب يؤكد ضرورة الاسراع بتخفيف الاكتضاض في السجون وتفعيل قانون العفو

2020/03/26 | 14:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا النائب عادل خميس المحلاوي الرئاسات الثلاثة ، الاسراع بتفعيل قانون العفو العام وتوسيع مخرجاته والتعجيل بإجراءات تنفيذه وبما يضمن اطلاق سراح الابرياء والذين يشكلون في اقل تقدير ٧٠٪ كحد ادنى من السجناء وخصوصا الذين لم يكتمل ثبوت التهم والأدلة عليهم ولم يصدر حكم بهم.وقال المحلاوي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان […]

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