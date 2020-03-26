الجيش العراقي يدخل على الخط.. رئاسة الأركان توجه بغلق أي منطقة تظهر فيها إصابة بكورونا!

2020/03/26 | 14:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي، بتخصيص عدد من افواج الجيش العراقي لتعزيز اجراءات حظر التجول وغلق اي منطقة تظهر فيها اصابات بكورونا.وذكر بيان للاركان، إنه “استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتخويل قطعات الجيش للمساعدة في معالجة وباء كرونا المستجد ترأس السيد رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي المؤتمر الاستثنائي […]

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