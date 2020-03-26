العراق: هجوم صاروخي جديد يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

2020/03/26 | 14:36 - المصدر: فرانس 24

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تعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد الخميس لهجوم صاروخي جديد، قال مصدر أمني عراقي لوكالة الأنباء الفرنسية إنه استهدف السفارة الأمريكية، ولم تتبن أي جهة العملية.



فيما توجه واشنطن أصابع الاتهام لكتائب حزب الله الشيعية المقربة من إيران.



وهو الهجوم الصاروخي 26 الذي تتعرض له هذه المنطقة، التي تأوي العديد من المصالح الغربية والدولية.

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