الانبار تؤكد نجاح تطبيق حظر التجوال بنسبة 90%

2020/03/26 | 14:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي ،اليوم الخميس، نجاح خطة تطبيق فرض حظر التجوال في عموم مدن المحافظة بنسبة 90%.وقال العيساوي، إن “القوات الامنية بجميع صنوفها المختلفة سجلت نجاحا كبيرا في خطة تطبيق فرض حظر التجوال الصحي في عموم مدن”، مشيرا إلى “تعاون القوات الامنية في الاستجابة لقرار […]

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