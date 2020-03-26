خريف كورونا هل سيعقبه ربيعاً أوربياً؟

2020/03/26 | 14:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.شلال عواد العبيدي ظهور كورونا شرارته الأولى كانت من الصين ، و تحديداً في مدينة وهان التي نالت من الشهرة بذلك بما يوازي شهرة الصناعة الصينية !! لينتشر بشكل […]

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