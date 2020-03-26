2020/03/26 | 14:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور شاهد كيف دخل رئيس وزراء روسيا بوتن قاعة اجتماع مع الوزراء واخذ الاحتياطات من فايروس كورونا .للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام اضغط الرابط التالي: https://t.me/joinchat/AAAAAE7_6e1AeLX_QUe4BA

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