عبد المهدي يصدر توجيها للحشد الشعبي

2020/03/26 | 14:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء ، عادل عبد المهدي، الخميس الحشد الشعبي بالاستعداد لموسم السيول.وقال المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، نعيم الكوفي، إن “القائد العام للقوات المسلحة طلب من الحشد الشعبي الاستعداد لموسم السيول”.

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