مسؤول بالتحالف الدولي يكشف طبيعة الانسحاب من قاعدة القيارة وخطوات التحالف في المستقبل

2020/03/26 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

تحدث مسؤول في قوات التحالف الدولي ضد داعش، الخميس (26 آذار 2020) عن طبيعة انسحاب الاخير من قاعدة ال...





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