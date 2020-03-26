الحشد الشعبي يعلن تعفير 2000 موقع في عموم محافظات العراق للوقاية من كورونا

2020/03/26 | 14:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد المتحدث الإعلامي لحملة وعي مؤيد الساعدي، اليوم الخميس، ان الحشد الشعبي بالتنسيق مع الجهات الطبية عفر أكثر من 2000 موقع في عموم محافظات العراق، لافتا الى ان الحشد سيطلق حملات على المستوى اللوجستي والإعلامي في الأيام المقبلة.وقال الساعدي في مؤتمر صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان “الحشد بالتنسيق مع الجهات الطبية […]

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