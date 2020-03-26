ميسان تمدد الحظر اسبوعا آخر

2020/03/26 | 14:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت خلية الازمة في محافظة ميسان، الخميس، عن تمديد حظر التجوال في عموم محافظة ميسان اسبوعا جديدا لمواجهة كورونا وقالت بيان الخلية ” إنها “قررت تمديد حظر التجوال في محافظة ميسان لمدة اسبوع جديد “داعية أبناء المحافظة الى ضرورة الالتزام التام بقرار الحظر حفاظاً على سلامتهم يذكر ان الخلية طالبت في بيان […]

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