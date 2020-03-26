مجموعة مجلي تحصل على حقوق إنتاج حضرية لأجهزة فحص الكورونا السريعة

2020/03/26 | 14:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حصلت مجموعة مجلي العالمية التي يمتلكها العالم الفلسطيني البروفسور عدنان مجلي على الحقوق الحصرية لتصنيع وتوزيع أجهزة فحص سريعة لفايروس كورونا تسمى VITAK-19″”.وكانت صحيفة هيرالد ستاندارد هي صحيفة يومية في يونيونتاون , قد نشرت في عدها الصادر اليوم الخميس الخبر مشيرة إلى أن هذه الأجهزة ستتوفر للمجمعات الطبية في أمريكا والعالم في […]

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