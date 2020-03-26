الدفاع تحيل المراتب بالغي السن القانوني الى التقاعد

2020/03/26 | 14:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الدفاع، الخميس، إحالة المراتب بالغي السن القانوني الى التقاعد.وقالت الوزارة، في بيان، إنه "بناءً على الامر الوزاري الصادر من وزارة الدفاع، واستناداً لاحكام المادة (٤٥ / اولاً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم (٣) لسنة ٢٠١٠، تم احالة المراتب بالغي السن القانوني للاشهر كانون الثاني، شباط، اذار، نيسان، ايار، حزيران، لسنة ٢٠٢٠ على التقاعد لبلوغهم السن القانوني".وتابعت: "وستتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا الامر اعتباراً من تاريخ صدوره، اسماء المراتب المحالين على التقاعد ضمن موقع الوزارة".

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