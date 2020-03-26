اجتماع عراقي مع 14 دولة للتباحث بشأن فيروس كورونا

2020/03/26 | 14:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعقدت لجنتا العلمية العليا وتحديث البروتوكولات العلاجية في مدينة الطب، الخميس، اجتماعا مع 14 دولة للتباحث بخصوص كورونا.وقال مدير عام الدائرة، حسن محمد التميمي، في بيان، إن "اللجنة العلمية العليا ولجنة تحديث البروتوكولات العلاجية في مدينة الطب تعقد اجتماعا موسعا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع (١٤) دولة".واضاف، أن "الاجتماع يأتي لغرض تبادل الخبرات في مجال مكافحة فيروس كورونا والبروتوكولات العلاجية المستخدمة"، مردفا: "علما ان هذه الدائرة سوف تستمر طيلة فترة انتشار الوباء".

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