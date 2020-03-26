الحشد العشائري يعلن قصف 4 اهداف داعشية في حوض “الميتة” بين صلاح الدين وديالى

2020/03/26 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القيادي في الحشد العشائري محمد العبيدي، اليوم الخميس، عن قصف 4 اهداف داعشية على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.وقال العبيدي، ان” قوات الجيش المتمركزة في حاوي العظيم ضمن قاطع شمال محافظة ديالى قصفت بالهاونات حوض الميتة في صلاح الدين بعد رصد تحركات لخلايا داعش الارهابي” واضاف العبيدي،ان “القصف هو 11 من نوعه خلال […]

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