2020/03/26 | 15:28 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بغداد..
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بعد تمديد الحظر.. بيان جديد من عمليات بغداد ضد مخترقيه: لا تجربوا جديّتنا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد..
اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن حصيلة المخالفات لحظر التجوال من قبل المركبات والدراجات بانواعها.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بعد تمديد الحظر.. بيان جديد من عمليات بغداد ضد مخترقيه: لا تجربوا جديّتنا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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