بعد تمديد الحظر.. بيان جديد من عمليات بغداد ضد مخترقيه: لا تجربوا جديّتنا


بعد تمديد الحظر.. بيان جديد من عمليات بغداد ضد مخترقيه: لا تجربوا جديّتنا
2020/03/26 | 15:28 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 

بغداد..

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن حصيلة المخالفات لحظر التجوال من قبل المركبات والدراجات بانواعها.

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