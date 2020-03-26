بعد تمديد الحظر.. بيان جديد من عمليات بغداد ضد مخترقيه: لا تجربوا جديّتنا

2020/03/26 | 15:28 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد..



اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن حصيلة المخالفات لحظر التجوال من قبل المركبات والدراجات بانواعها.

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