2020/03/26 | 15:28 - المصدر: الغد برس

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تشييد اول قبر في منطقة نائية لاحد ضحايا كورونا في الع

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بالفيديو...



تشييد اول قبر في منطقة نائية لاحد ضحايا كورونا في العراق

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