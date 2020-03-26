فيديو.. كركوك تبدأ بتشخيص كورونا بعيداً عن بغداد

2020/03/26 | 15:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الخميس، عن بدء اجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا داخل المحافظة، بعيداً عن مختبر بغداد الخاص.وقال مدير عام صحة كركوك كريم ولي لـشفق نيوز، إن "التحاليل المختبرية للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ستجرى داخل كركوك وليس في مختبر الصحة المركزي في العاصمة بغداد".

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