العراق يسجل 36 حالة جديدة بكورونا و7 وفيات

2020/03/26 | 15:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الخميس عن تسجيل 36 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا و7وفيات في انحاء مختلفة من البلاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان مختبراتها 36 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالاتي: بغداد الرصافة 8، بغداد مدينة الطب 1، بغداد الكرخ 1، البصرة: 9، كربلاء 7، النجف 5، واسط 2، السليمانية 1، كركوك 1، ذي قار1 .

تتمة..

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