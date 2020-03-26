محافظة عراقية تعلن استقدام جهاز لفحص كورونا بعيدا عن بغداد

2020/03/26 | 15:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الخميس، عن استقدام جهاز لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا داخل المحافظة.

وقال مدير عام صحة كركوك كريم ولي لـشفق نيوز، إن "التحاليل المختبرية للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ستجرى داخل كركوك وليس في مختبر الصحة المركزي في العاصمة بغداد".

وأشار ولي إلى "أن المحافظة سجلت أمس إصابة بفيروس كورونا لفتاة أمها مصاب بالفيروس".

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