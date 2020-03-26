تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا وعداد الوفاة يرتفع بعد تسجيل 7 حالات

2020/03/26 | 15:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 382 حالة، وتسجيل 7 وفيات جديدة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “ألترا عراق” نسخة منه، إن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 36 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق”.وبينت أن الإصابات توزعت في بغداد الرصافة: 8، وفي […]

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