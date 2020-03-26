قائد شرطة بغداد: المخالفون لحظر التجوال سيوقفون حتى انتهاء الحظر ويدفعون غرامة خرقه

2020/03/26 | 15:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف قائد شرطة بغداد، اللواء الركن ماجد الموسوي، اليوم الخميس، عن موعد إطلاق سراح الموقوفين بسبب مخالفتهم قرار حظر التجوال، مشيراً إلى وجود تطور في التزام أهالي مدينة الصدر بقرارات الحظر.وقال الموسوي، إن “الغرامات المرورية مستمرة وتجاوز الموقف خلال اليومين الماضيين 9 آلاف مركبة”.وأضاف، أن “شرطة بغداد تتابع وتغرم المحلات […]

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