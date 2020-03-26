سميرة توفيق : كورونا هو غضب الله

2020/03/26 | 15:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعتبرت الفنانة سميرة توفيق أن انتشار وباء كورونا هو غضب من الله وحلّ كالكارثة على البشريّة، فلا تنفع الحروب بل الصلاة والبقاء في البيوت.وكانت لينا رضوان قد نشرت تسجيلاً صوتياً لخالتها الفنانة سميرة توفيق تناجي فيه ربّها وتدعو الناس إلى البقاء في منازلهم بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.وكان لافتاً أن سميرة سعيدة بكت […]

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