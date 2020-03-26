2020/03/26 | 15:32 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العمل: رواتب الاعانة الاجتماعية ستطلق قبل موعدها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 15:32.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: رواتب الاعانة الاجتماعية ستطلق قبل موعدها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: رواتب الاعانة الاجتماعية ستطلق قبل موعدها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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