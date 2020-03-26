لاريجاني: إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا

2020/03/26 | 15:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، أن إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بفضل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، والقوات المسلحة.واضاف لاريجاني، في كلمة أدلى بها في مراسم بدء المناورات الشاملة للدفاع البيولوجي للحرس الثوري في البلاد لمكافحة فيروس كورونا: “لقد شهدنا أن العديد من الدول الأوروبية […]

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