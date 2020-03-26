اصابة فنانة مصرية بفيروس كورونا

2020/03/26 | 15:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت الفنانة المصرية، رولا محمود، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية لندن.وأكدت رولا عبر “تويتر” إصابتها بالمرض قائلة: “مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ”.وأضافت: “أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين […]

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