عمليات بغداد: “الاوامر صارمة” واحتجزنا اليوم 825 مركبة ودراجة مخالفة للحظر

2020/03/26 | 15:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت قيادة عمليات بغداد، الخميس، على توجيه قواتها “اوامر صارمة” للحد من عدم الالتزام بقرار منع التجول، مشيرة الى حجز 825 مركبة ودراجة اليوم فقط.وقالت القيادة في بيان، إن “البعض مازال يحاول خرق حظر التجوال الوقائي في العاصمة، رغم … Readmore

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