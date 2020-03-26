إلتحاق مدافع ليفربول بالمصابين في فيروس كورونا


إلتحاق مدافع ليفربول بالمصابين في فيروس كورونا
2020/03/26 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير إفريقية، عن إصابة المدافع الكاميروني جويل ماتيب لاعب ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إلتحاق مدافع ليفربول بالمصابين في فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إلتحاق مدافع ليفربول بالمصابين في فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links